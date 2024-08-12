Французский McDonald's после игры Карри в финале ОИ: изучаем возможность убрать этот соус

Французский отдел американской корпорации McDonald's пошутил, что на фоне яркого выступления американца Стефена Карри в финале Олимпийских игр со сборной Франции компании, возможно, потребуется пересмотреть свой классический карри-соус.

«По понятным причинам мы рассматриваем возможность того, чтобы убрать этот соус. Минимум на четыре года», — говорится в сообщении компании, размещённом на её странице в социальных сетях.

Напомним, финал Олимпиады в Париже состоялся 10 августа. Национальная команда США победила Францию со счётом 98:87. Карри стал самым результативным игроком американской сборной, набрав 24 очка, сделав один подбор и отдав пять результативных передач. Вместе с Леброном Джеймсом (США), Деннисом Шрёдером (Германия), Виктором Вембаньямой (Франция) и Николой Йокичем (Сербия) Карри вошёл в символическую сборную турнира.

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