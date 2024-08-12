Президент «Локомотива» Ведищев объяснил, почему решил стать главным тренером команды

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев рассказал, почему принял решение стать главным тренером команды. Ранее этот пост занимал Александр Секулич. 10 августа стало известно, что стороны расторгли соглашение.

«На данный момент я не вижу тренера, способного совместить две главные задачи клуба: побеждать и реализовывать стратегию на подготовку и формирование команды вокруг российских игроков. И первое, что нужно сделать – сохранить баланс между нашими игроками и легионерами. Постараюсь быстро войти в тренировочный процесс и разобраться в нюансах.

Тренерский штаб? Он уже сформирован, моими помощниками будут Роман Семернинов, Станислав Збарский, а также Янко Пейчич и Артём Комогорцев. Янко пришёл к нам из «Руны», а Артёем последние два сезона работал в системе «Зенита», хотя некоторые болельщики могут помнить его по работе с резервными командами «Локо», — приводит слова Ведищева пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Напомним, краснодарцы в прошлом сезоне Единой лиги в полуфинале соревнований уступили УНИКСу (3-4 в серии), а в матче за третье место проиграли «Зениту» (1-3 в серии).

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