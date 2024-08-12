Владимир Гомельский ответил, способна ли сборная мира победить США

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский рассказал, кого бы он включил в сборную мира по баскетболу, высказав при этом мнение, что у неё не получилось бы победить национальную команду США.

«Деннис Шрёдер, Шей Гилджес-Александер, Франц Вагнер, Яннис Адетокунбо, Никола Йокич – старт. Томас Эртель, Богдан Богданович, Ар Джей Барретт, Гершон Ябуселе, Виктор Вембаньяма – вторая пятёрка. Марселиньо Уэртас и Хосе Альварадо. Выиграет ли сборная мира в матче с США? Нет, не выиграет. По многим причинам», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, сборная США стала победителем мужского турнира на Олимпийских играх в Париже. Женская национальная команда США также победила в Олимпиаде-2024.

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