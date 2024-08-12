Президент «Локо» Ведищев, ставший тренером клуба, ответил, какой будет игра в новом сезоне

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев, ставший главным тренером команды, ответил на вопрос по поводу своего видения игры коллектива под его руководством.

«Будем опираться на сильные стороны игроков и принятие решений на паркете. Для меня важно, чтобы каждый в составе понимал свою роль на площадке и чувствовал себя уверенно. Буду стараться задействовать всех игроков, исходя из их готовности и способностей. Поэтому первостепенные задачи – наладить командную «химию» и взаимопонимание», — приводит слова Ведищева пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Напомним, в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» на стадии 1/2 финала уступил УНИКСу (3-4 в серии), а в матче за третье место проиграл «Зениту» (1-3 в серии).

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