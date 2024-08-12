Скип Бэйлесс: бедный Леброн, Карри выстрелил ему прямо в сердце

Североамериканский журналист и телеведущий Скип Бэйлесс оценил выступление разыгрывающего сборной США Стефена Карри в полуфинале и финале Олимпийских игр в Париже, сравнив его игру с действиями лёгкого форварда Леброна Джеймса.

«Боже, бедный Леброн Джеймс. Стеф Карри только что выстрелил ему прямо в сердце. Только что украл звание MVP у бедного Леброна. Он был фаворитом, а Стеф реализовал 17 из 26 «трёшек» в последних двух играх – в полуфинале и в игре за золотую медаль», — сказал Бэйлесс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в финале Олимпиады в Париже сборная США встречалась с национальной командой Франции. Со счётом 98:87 победу добыли американцы. Леброн был признан MVP олимпийского баскетбольного турнира.

Карри и игроки США празднуют перед награждением на Олимпиаде: