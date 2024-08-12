Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Ради баскетбола». Кристиан Вуд назвал игрока, с которым Леброн должен объединиться

«Ради баскетбола». Кристиан Вуд назвал игрока, с которым Леброн должен объединиться
Комментарии

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кристиан Вуд высказал мнение, что лидеры сборной США Леброн Джеймс и Стефен Карри должны объединиться.

«Брон и Стеф должны объединиться ради баскетбола», — написал Вуд на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Леброн и Карри представляли сборную США на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Американская команда дошла до финала, где победила сборную Франции (98:87). Вместе с Деннисом Шрёдером (Германия), Виктором Вембаньямой (Франция) и Николой Йокичем (Сербия) Джеймс и Стеф вошли в символическую сборную турнира.

Ранее выступление Карри в полуфинале и финале Олимпийских игр в Париже оценил известный североамериканский журналист и телеведущий Скип Бэйлесс.

Материалы по теме
Скип Бэйлесс: бедный Леброн, Карри выстрелил ему прямо в сердце
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android