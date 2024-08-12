«Позор, что это Леброн». Бэйлесс ответил, кто должен был стать MVP Олимпиады

Североамериканский журналист и телеведущий Скип Бэйлесс высказал мнение, что самым ценным игроком баскетбольного турнира на Олимпиаде 2024 года в Париже должен был стать разыгрывающий сборной США Стефен Карри. Напомним, награду получил в итоге лёгкий форвард американцев Леброн Джеймс.

«Я разместил видео сразу после того, как наша мужская баскетбольная сборная выиграла золото. В тот момент я предполагал, что Стеф опередил Леброна в борьбе за MVP. Я так думал после того, как Карри реализовал девять «трёшек» в матче с Сербией и ещё восемь – в игре с Францией, включая четыре в четвёртой четверти. Очевидно, это позор, что Леброн выиграл этот титул. Политика? Потянули за ниточки? Скажите мне, что я неправ», — написал Бэйлесс на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме Скип Бэйлесс: бедный Леброн, Карри выстрелил ему прямо в сердце

Телохранитель Леброна — ребёнку: дай дорогу королю: