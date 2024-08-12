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Стефен Карри потроллил сборную Франции, появившись в худи с надписью «Night, Night»

Стефен Карри потроллил сборную Франции, появившись в худи с надписью «Night, Night»
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Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» и национальной команды США Стефен Карри потроллил сборную Франции, появившись на публике в худи с надписью «Night, Night» на французском. Эта фраза отсылает к его фирменному празднованию.

Фото: Скриншот из видео из телеграм-канала AANBA

В финальном матче баскетбольного турнира, который проходил в рамках летних Олимпийских игр в Париже, сборная США обыграла национальную команду Франции. Стефен набрал 24 очка в матче, реализовав восемь трёхочковых попаданий. В концовке матча именно попадания разыгрывающего «Уорриорз» не позволили Франции догнать американцев.

За свою международную карьеру Стефен дважды становился чемпионом мира (в 2010 и 2014 годах) и в Париже завоевал свою первую олимпийскую медаль.

Олимпийские игры (м) . Финал
10 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Франция
Окончен
87 : 98
США
Франция: Вембаньяма - 26, Ябуселе - 20, де Коло - 12, Фурнье - 8, Кулибали - 6, Батюм - 5, Лессор - 5, Стразель - 3, Гобер - 2, Нтиликина, Альбиси, Кординье
США: Карри - 24, Дюрант - 15, Букер - 15, Джеймс - 14, Эдвардс - 8, Дэвис - 8, Холидэй - 6, Эмбиид - 4, Тейтум - 2, Адебайо - 2, Уайт, Халибёртон
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