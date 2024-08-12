Стефен Карри потроллил сборную Франции, появившись в худи с надписью «Night, Night»

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» и национальной команды США Стефен Карри потроллил сборную Франции, появившись на публике в худи с надписью «Night, Night» на французском. Эта фраза отсылает к его фирменному празднованию.

Фото: Скриншот из видео из телеграм-канала AANBA

В финальном матче баскетбольного турнира, который проходил в рамках летних Олимпийских игр в Париже, сборная США обыграла национальную команду Франции. Стефен набрал 24 очка в матче, реализовав восемь трёхочковых попаданий. В концовке матча именно попадания разыгрывающего «Уорриорз» не позволили Франции догнать американцев.

За свою международную карьеру Стефен дважды становился чемпионом мира (в 2010 и 2014 годах) и в Париже завоевал свою первую олимпийскую медаль.