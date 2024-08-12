В УНИКСе объявили о подписании контракта с 34-летним американским разыгрывающим

Американский разыгрывающий защитник Тони Тэйлор подписал контракт с казанским УНИКСом. Об этом сообщила пресс-служба клуба. Согласно информации из пресс-релиза, клуб заключил с Тэйлором контракт на один год.

В минувшем сезоне Тэйлор выступал за турецкий «Бахчешехир». Он принял участие в 24 матчах и в среднем за игру набирал 13,0 очка, делал 1,5 подбора, отдавал 5,3 передачи, а также находился на площадке 29,5 минуты.

В Единой лиге ВТБ Тони ранее выступал за красноярскую команду «Енисей». Тэйлор играл за клуб с 2015 по 2016 и с 2016 по 2017 год. Он ненадолго покинул команду, перейдя во французский «Страсбург». Является победителем Лиги чемпионов ФИБА за сезон-2018/2019 в составе итальянского «Виртуса».