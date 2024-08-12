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«Это дьявол по имени Карри!» Французские комментаторы — о Стефене Карри в финале ОИ-2024

«Это дьявол по имени Карри!» Французские комментаторы — о Стефене Карри в финале ОИ-2024
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Французские комментаторы, работавшие на трансляции финала баскетбольного турнира в рамках летних Олимпийских игр в Париже, высказались в адрес разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» и национальной команды США Стефена Карри после того, как баскетболист реализовал трёхочковый в концовке матча.

Олимпийские игры (м) . Финал
10 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Франция
Окончен
87 : 98
США
Франция: Вембаньяма - 26, Ябуселе - 20, де Коло - 12, Фурнье - 8, Кулибали - 6, Батюм - 5, Лессор - 5, Стразель - 3, Гобер - 2, Нтиликина, Альбиси, Кординье
США: Карри - 24, Дюрант - 15, Букер - 15, Джеймс - 14, Эдвардс - 8, Дэвис - 8, Холидэй - 6, Эмбиид - 4, Тейтум - 2, Адебайо - 2, Уайт, Халибёртон

«Это дьявол по имени Карри. Этот дьявол по имени Карри вредит нам!» — сказали комментаторы.

В финале Олимпиады в Париже сборная США обыграла национальную команду Франции со счётом 98:87. Отметим, что Карри стал первым баскетболистом в истории Олимпийских игр, которому удалось сделать восемь трёхочковых в двух играх подряд.

В финальном матче олимпийского турнира Карри стал самым результативным игроком в составе команды США. В ходе игры Карри удалось набрать 24 очка, сделать один подбор, отдать пять передач, а также совершить два перехвата. На площадке Карри провёл 29 минут и 37 секунд.

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