«Это дьявол по имени Карри!» Французские комментаторы — о Стефене Карри в финале ОИ-2024

Французские комментаторы, работавшие на трансляции финала баскетбольного турнира в рамках летних Олимпийских игр в Париже, высказались в адрес разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» и национальной команды США Стефена Карри после того, как баскетболист реализовал трёхочковый в концовке матча.

«Это дьявол по имени Карри. Этот дьявол по имени Карри вредит нам!» — сказали комментаторы.

В финале Олимпиады в Париже сборная США обыграла национальную команду Франции со счётом 98:87. Отметим, что Карри стал первым баскетболистом в истории Олимпийских игр, которому удалось сделать восемь трёхочковых в двух играх подряд.

В финальном матче олимпийского турнира Карри стал самым результативным игроком в составе команды США. В ходе игры Карри удалось набрать 24 очка, сделать один подбор, отдать пять передач, а также совершить два перехвата. На площадке Карри провёл 29 минут и 37 секунд.