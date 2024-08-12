Полицейский ударил ребёнка Стефена Карри после финального матча Франция — США на ОИ-2024

В Сети появилось видео, на котором запечатлено то, как семья Стефена Карри (его мать Соня, жена Айеша и их трёхмесячный сын) покидают арену после финального матча мужского баскетбольного турнира между сборными Франции и США на Играх.

Жена Карри Айеша отчётливо произнесла, что кто-то дотронулся до её ребёнка, и попросила не делать этого. В это же время мать Карри Соня начала вести напряжённый диалог с представителями правоохранительных органов Франции.

Причина инцидента не называется. Однако вполне вероятно, что семье Карри не позволили пройти к машине, чтобы уехать в гостиницу, так как в этот момент президент Франции Эммануэль Макрон также покидал стадион. И в связи с этим полицейские перекрыли некоторые улицы.

Видео можно посмотреть на канале The Hollywood Fix в YouTube.

Вскоре один из офицеров принёс извинения Айеше за инцидент с ребёнком. Поблизости также находился партнёр Карри по «Уорриорз» Дрэймонд Грин, который также не оставил ситуацию без внимания.

«Значит, даже после того, как он ударил ребёнка по голове, вы всё ещё ничего не можете сделать, чтобы вытащить их отсюда?» — сказал Грин.