Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

США заняли девятое место по одному из показателей на Олимпиадах с 1992 года в баскетболе

США заняли девятое место по одному из показателей на Олимпиадах с 1992 года в баскетболе
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная США, выступившая на баскетбольном турнире на летних Олимпийских играх в Париже, заняла девятое место среди национальных команд с лучшей средней разницей очков на Олимпиаде с 1992 года. Их средняя разница очков составила 19.

Средний результат сборной 2024 года был снижен из-за победы с разницей в четыре очка над Сербией в полуфинале и победы с разницей в 11 очков над Францией в финале. Самая большая разница составила 35 очков в четвертьфинале с Бразилией.

Список национальных команд с лучшей средней разницей очков на Олимпиаде с 1992 года:

1. «Дрим-тим» 1992 года: разница очков +43,75.
2. Команда США 2012 года: разница очков +32,13.
3. «Дрим-тим» 1996 года: разница очков +31,75.
4. «Команда-Искупление» 2008 года: разница очков +27,88.
5. Команда США 2016 года: разница очков +22,50.
6. Команда США 2000 года: разница очков +21,63.
7. Югославия 1996 года: разница очков +20,38.
8. Команда США 2021 года: разница очков +20.
9. Команда США 2024 года: разница очков +19.

В финале Олимпиады в Париже сборная США обыграла национальную команду Франции со счётом 98:87 (20:15, 29:26, 23:25, 26:21). Наиболее результативным игроком американской сборной стал лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри.

Олимпийские игры (м) . Финал
10 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Франция
Окончен
87 : 98
США
Франция: Вембаньяма - 26, Ябуселе - 20, де Коло - 12, Фурнье - 8, Кулибали - 6, Батюм - 5, Лессор - 5, Стразель - 3, Гобер - 2, Нтиликина, Альбиси, Кординье
США: Карри - 24, Дюрант - 15, Букер - 15, Джеймс - 14, Эдвардс - 8, Дэвис - 8, Холидэй - 6, Эмбиид - 4, Тейтум - 2, Адебайо - 2, Уайт, Халибёртон

В ходе игры ему удалось набрать 24 очка, сделать один подбор, отдать пять передач, а также совершить два перехвата. На площадке Карри провёл 29 минут и 37 секунд.

Леброн Джеймс стал MVP летних Олимпийских игр по баскетболу. Ранее сообщалось, что он стал лидером по количеству перехватов, сделанных на Олимпийских играх.

Материалы по теме
Леброну вручили звание MVP Олимпиады. Карри, Йокич или Вембаньяма были намного хуже?
Рейтинг
Леброну вручили звание MVP Олимпиады. Карри, Йокич или Вембаньяма были намного хуже?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android