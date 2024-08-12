США заняли девятое место по одному из показателей на Олимпиадах с 1992 года в баскетболе

Сборная США, выступившая на баскетбольном турнире на летних Олимпийских играх в Париже, заняла девятое место среди национальных команд с лучшей средней разницей очков на Олимпиаде с 1992 года. Их средняя разница очков составила 19.
Средний результат сборной 2024 года был снижен из-за победы с разницей в четыре очка над Сербией в полуфинале и победы с разницей в 11 очков над Францией в финале. Самая большая разница составила 35 очков в четвертьфинале с Бразилией.
Список национальных команд с лучшей средней разницей очков на Олимпиаде с 1992 года:
1. «Дрим-тим» 1992 года: разница очков +43,75.
2. Команда США 2012 года: разница очков +32,13.
3. «Дрим-тим» 1996 года: разница очков +31,75.
4. «Команда-Искупление» 2008 года: разница очков +27,88.
5. Команда США 2016 года: разница очков +22,50.
6. Команда США 2000 года: разница очков +21,63.
7. Югославия 1996 года: разница очков +20,38.
8. Команда США 2021 года: разница очков +20.
9. Команда США 2024 года: разница очков +19.
В финале Олимпиады в Париже сборная США обыграла национальную команду Франции со счётом 98:87 (20:15, 29:26, 23:25, 26:21). Наиболее результативным игроком американской сборной стал лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри.
В ходе игры ему удалось набрать 24 очка, сделать один подбор, отдать пять передач, а также совершить два перехвата. На площадке Карри провёл 29 минут и 37 секунд.
Леброн Джеймс стал MVP летних Олимпийских игр по баскетболу. Ранее сообщалось, что он стал лидером по количеству перехватов, сделанных на Олимпийских играх.