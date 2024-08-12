На ОИ-2024 только одна сборная имела двух игроков с более 20 очков в среднем за матч

На летних Олимпийских играх в Париже только в составе национальной команды Японии играли два баскетболиста, которые набирали в среднем за матч более 20 очков на Олимпиаде.

Форвард Руи Хатимура и разыгрывающий защитник Юки Кавамура набирали в среднем за встречу на Олимпиаде 22,0 и 20,3 очка соответственно.

Напомним, последний матч сборная Японии провела на Олимпийских играх в Париже 2 августа. Тогда японцы встретились с национальной командой Бразилии в рамках группового этапа. Встреча завершилась со счётом 102:84 в пользу бразильцев. Эта игра стала последней для сборной Японии на Олимпиаде.

В финальном матче баскетбольного турнира, который проходил в рамках летних Олимпийских игр в Париже, сборная США обыграла национальную команду Франции со счётом 98:87.