Кендрик Перкинс заявил о величии Леброна Джеймса и его превосходстве над Майклом Джорданом

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт ESPN Кендрик Перкинс заявил, что для него лёгкий форвард национальной команды США и «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс является более великим игроком, чем легендарный баскетболист «Чикаго Буллз» Майкл Джордан.

«Величайший игрок всех времён. У него на одну олимпийскую медаль больше, чем у Майкла Джордана. Леброн Джеймс с самого начала турнира неизменно был лучшим в сборной США. Всё, что Леброн делал в своём возрасте, было прекрасным зрелищем на Олимпийских играх. Сейчас он на голову выше Джордана. Для меня он величайший игрок всех времён», — приводит слова Перкинса The Sports Rush.

В финале Олимпиады в Париже сборная США обыграла национальную команду Франции со счётом 98:87. Леброн Джеймс стал MVP летних Олимпийских игр по баскетболу.

Ранее сообщалось, что Джеймс оказался лидером по количеству перехватов, сделанных на Олимпийских играх. Во время финального матча на ОИ-2024 в Париже Леброн Джеймс сделал два перехвата, и теперь на его счету 44 перехвата.

Это новый рекорд в данном показателе. Ранее это достижение было закреплено за российским баскетболистом Андреем Кириленко (43).