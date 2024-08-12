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Кендрик Перкинс заявил о величии Леброна Джеймса и его превосходстве над Майклом Джорданом

Кендрик Перкинс заявил о величии Леброна Джеймса и его превосходстве над Майклом Джорданом
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт ESPN Кендрик Перкинс заявил, что для него лёгкий форвард национальной команды США и «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс является более великим игроком, чем легендарный баскетболист «Чикаго Буллз» Майкл Джордан.

«Величайший игрок всех времён. У него на одну олимпийскую медаль больше, чем у Майкла Джордана. Леброн Джеймс с самого начала турнира неизменно был лучшим в сборной США. Всё, что Леброн делал в своём возрасте, было прекрасным зрелищем на Олимпийских играх. Сейчас он на голову выше Джордана. Для меня он величайший игрок всех времён», — приводит слова Перкинса The Sports Rush.

В финале Олимпиады в Париже сборная США обыграла национальную команду Франции со счётом 98:87. Леброн Джеймс стал MVP летних Олимпийских игр по баскетболу.

Олимпийские игры (м) . Финал
10 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Франция
Окончен
87 : 98
США
Франция: Вембаньяма - 26, Ябуселе - 20, де Коло - 12, Фурнье - 8, Кулибали - 6, Батюм - 5, Лессор - 5, Стразель - 3, Гобер - 2, Нтиликина, Альбиси, Кординье
США: Карри - 24, Дюрант - 15, Букер - 15, Джеймс - 14, Эдвардс - 8, Дэвис - 8, Холидэй - 6, Эмбиид - 4, Тейтум - 2, Адебайо - 2, Уайт, Халибёртон

Ранее сообщалось, что Джеймс оказался лидером по количеству перехватов, сделанных на Олимпийских играх. Во время финального матча на ОИ-2024 в Париже Леброн Джеймс сделал два перехвата, и теперь на его счету 44 перехвата.

Это новый рекорд в данном показателе. Ранее это достижение было закреплено за российским баскетболистом Андреем Кириленко (43).

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