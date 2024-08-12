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Источник: игрок НБА станет миноритарным владельцем ФК «ПСЖ»

Источник: игрок НБА станет миноритарным владельцем ФК «ПСЖ»
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Известный форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз» Кевин Дюрант станет миноритарным владельцем (то есть будет иметь небольшое количество акций команды) французского футбольного клуба «ПСЖ». Об этом сообщает портал RMC Sport.

Напомним, Кевин Дюрант после завершения сезона-2023/2024 в НБА принял участие в летних Олимпийских играх в Париже в составе американской национальной команды. Мужская сборная США по баскетболу дошла до финала Игр, где встретилась с представителями Франции. Матч завершился победой американцев со счётом 98:87. Таким образом, Кевин стал четырёхкратным чемпионом Олимпийских игр по баскетболу.

10 августа «ПСЖ» провёл товарищеский матч с немецкой командой «РБ Лейпциг». Игра завершилась со счётом 1:1.

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