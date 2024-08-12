Андрей Воронцевич: «Зенит» — топовый клуб. Хотим помочь ему стать чемпионом

37-летний тяжёлый форвард Андрей Воронцевич поделился своими впечатлениями и намерениями после перехода в «Зенит».

«Понимаем, что «Зенит» — это топовый клуб. Хотим помочь «Зениту» стать чемпионом. А что касается погоды, то для меня, сибиряка, это не такая уж и холодная погода. Я считаю так: если идёт дождь, значит, самое время пойти поработать.

Наверное, один из главных моментов: с новым тренером ты всегда получаешь что-то новое. Мне уже 37 лет, кажется, что я уже ветеран, но я не останавливаюсь в своём развитии, хочу учиться. Поэтому будем учиться вместе, расти.

Я был во многих системах разных тренеров. Понимаю, что комбинации – это не такая уж и сложная история. Тем не менее надо их запомнить, пройти. Самое главное, чтобы команда их играла правильно, понимала их не как роботы или поезда, которые только по рельсам катаются, но ещё и чувствовала игру. В каждой комбинации есть множество вариаций. Ты понимаешь, что исполняешь её от защиты и от своих партнёров. Поэтому будем расти и развиваться. Вперёд!» — приводит слова Воронцевича пресс-служба «Зенита».

Напомним, согласно официальному пресс-релизу «Зенита», контракт с Андреем Воронцевичем заключён на два года по схеме «1+1». В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Андрей представлял «Нижний Новгород», из которого перешёл в УНИКС на правах аренды в преддверии плей-офф.