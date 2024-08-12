Тренер сборной Сербии Пешич — о Николе Йокиче: он простой мальчик, преданный команде

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич рассказал, что центрового «Денвер Наггетс» и национальной команды Сербии Николу Йокича было очень легко тренировать во время баскетбольного турнира в рамках летних Олимпийских игр в Париже.

«Легче всего тренировать Николу Йокича. Он простой мальчик, преданный команде, баскетболу. Если он решит играть, то он в этом на 100%. До, во время, после тренировки готов к общению, у него большой опыт. Точно так же Богданович, Мицич, это все игроки, у которых большой опыт. Их тренировали лучшие тренеры. Конечно, их отношение, предложения и замечания учитываются, а затем принимаются решения.

Важно, чтобы игроки знали, что тренер — самый важный человек, и понимали, чего он от них требует. Тренер не должен быть выше команды. Когда создаётся баланс, это часть хорошего сотрудничества, успеха. Нам удалось создать баланс», — приводит слова Пешича Kurir.

В игре за бронзу на Олимпиаде-2024 в Париже сборная Сербии победила Германию со счётом 93:83 (30:21, 16:17, 26:25, 21:20). Благодаря этой победе сборная Сербии по баскетболу впервые стала бронзовым призёром Олимпиады.

Наиболее результативным игроком сербской сборной стал именно Йокич. В ходе игры он оформил трипл-дабл: набрал 19 очков, сделал 12 подборов и отдал 11 передач.