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Тренер сборной Сербии Пешич — о Николе Йокиче: он простой мальчик, преданный команде

Тренер сборной Сербии Пешич — о Николе Йокиче: он простой мальчик, преданный команде
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Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич рассказал, что центрового «Денвер Наггетс» и национальной команды Сербии Николу Йокича было очень легко тренировать во время баскетбольного турнира в рамках летних Олимпийских игр в Париже.

«Легче всего тренировать Николу Йокича. Он простой мальчик, преданный команде, баскетболу. Если он решит играть, то он в этом на 100%. До, во время, после тренировки готов к общению, у него большой опыт. Точно так же Богданович, Мицич, это все игроки, у которых большой опыт. Их тренировали лучшие тренеры. Конечно, их отношение, предложения и замечания учитываются, а затем принимаются решения.

Важно, чтобы игроки знали, что тренер — самый важный человек, и понимали, чего он от них требует. Тренер не должен быть выше команды. Когда создаётся баланс, это часть хорошего сотрудничества, успеха. Нам удалось создать баланс», — приводит слова Пешича Kurir.

В игре за бронзу на Олимпиаде-2024 в Париже сборная Сербии победила Германию со счётом 93:83 (30:21, 16:17, 26:25, 21:20). Благодаря этой победе сборная Сербии по баскетболу впервые стала бронзовым призёром Олимпиады.

Олимпийские игры (м) . За 3-е место
10 августа 2024, суббота. 12:00 МСК
Германия
Окончен
83 : 93
Сербия
Германия: Вагнер - 18, Вагнер - 16, Шрёдер - 13, Тиман - 11, Обст - 9, Бонга - 6, Уэйлер-Бэбб - 5, Фойгтман - 3, Тайс - 2, Да Силва, Ло, Гиффей
Сербия: Йокич - 19, Мицич - 19, Богданович - 16, Аврамович - 13, Петрушев - 11, Маринкович - 10, Добрич - 5, Плавшич, Йович, Гудурич, Давидовац, Милутинов

Наиболее результативным игроком сербской сборной стал именно Йокич. В ходе игры он оформил трипл-дабл: набрал 19 очков, сделал 12 подборов и отдал 11 передач.

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