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Инсайдер: руководство сборной США согласно включить Дюранта в состав на ОИ-2028

Инсайдер: руководство сборной США согласно включить Дюранта в состав на ОИ-2028
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Известный аналитик и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст заявил, что руководство национальной команды США готово дать предварительное согласие на включение лидера «Финикс Санз» Кевина Дюранта в состав сборной на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, которые планируется провести в 2028 году.

«Я бы не исключал возможности участия Кевина [в Олимпиаде в Лос-Анджелесе]. Кроме того, у меня был разговор с представителями сборной США. Они готовы сейчас дать предварительное согласие [на участие Дюранта в Играх]», — приводит слова Брайана портал Basket News.

В финальном матче баскетбольного турнира, который проходил в рамках летних Олимпийских игр в Париже, сборная США обыграла национальную команду Франции. Таким образом, Кевин стал четырёхкратным чемпионом Олимпийских игр по баскетболу.

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