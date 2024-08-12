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«Были и ругательства». Богданович — о конфликте с Леброном Джеймсом в 1/2 финала ОИ-2024

«Были и ругательства». Богданович — о конфликте с Леброном Джеймсом в 1/2 финала ОИ-2024
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Атакующий защитник «Атланты Хоукс» и сборной Сербии Богдан Богданович рассказал о конфликте, который у него произошёл на площадке с лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» и членом национальной команды США Леброном Джеймсом во время полуфинала на баскетбольном турнире в рамках Олимпийских игр в Париже.

«Мы поругались. Мы там боролись. Я за свою команду, а он – за свою. Накал борьбы. Были и ругательства. Это остаётся там», — приводит слова Богдановича Kurir.

Напомним, в полуфинальном матче с США сербы уступили со счётом 91:95, хотя вели в счёте более 35 минут игрового времени.

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
США
Окончен
95 : 91
Сербия
США: Карри - 36, Эмбиид - 19, Джеймс - 16, Дюрант - 9, Букер - 6, Дэвис - 4, Холидэй - 3, Эдвардс - 2, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Адебайо
Сербия: Богданович - 20, Йокич - 17, Аврамович - 15, Петрушев - 9, Добрич - 9, Гудурич - 9, Мицич - 8, Милутинов - 4, Плавшич, Йович, Маринкович, Давидовац

В игре за бронзу на Олимпиаде-2024 в Париже сборная Сербии победила Германию со счётом 93:83 (30:21, 16:17, 26:25, 21:20). Благодаря этой победе сборная Сербии по баскетболу впервые стала бронзовым призёром Олимпиады.

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