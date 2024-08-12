«Были и ругательства». Богданович — о конфликте с Леброном Джеймсом в 1/2 финала ОИ-2024

Атакующий защитник «Атланты Хоукс» и сборной Сербии Богдан Богданович рассказал о конфликте, который у него произошёл на площадке с лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» и членом национальной команды США Леброном Джеймсом во время полуфинала на баскетбольном турнире в рамках Олимпийских игр в Париже.

«Мы поругались. Мы там боролись. Я за свою команду, а он – за свою. Накал борьбы. Были и ругательства. Это остаётся там», — приводит слова Богдановича Kurir.

Напомним, в полуфинальном матче с США сербы уступили со счётом 91:95, хотя вели в счёте более 35 минут игрового времени.

В игре за бронзу на Олимпиаде-2024 в Париже сборная Сербии победила Германию со счётом 93:83 (30:21, 16:17, 26:25, 21:20). Благодаря этой победе сборная Сербии по баскетболу впервые стала бронзовым призёром Олимпиады.