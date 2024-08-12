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Николу Йокича радушно встретили на родине фанаты, которые скандировали в его честь «MVP»

Николу Йокича радушно встретили на родине фанаты, которые скандировали в его честь «MVP»
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Центрового «Денвер Наггетс» и национальной команды Сербии Николу Йокича радушно встретили на родине фанаты.

Сегодня вечером сербские болельщики приветствовали своих соотечественников, которые принимали участие в Играх в Париже. Каждого игрока сборной отдельно объявляли, после чего те выходили на балкон Старого дворца, который расположен в столице Сербии Белграде.

В момент выхода Николы Йокича сербские фанаты начали хором скандировать в его адрес аббревиатуру MVP. Николу это тронуло, он был очень счастлив из-за такой реакции публики.

Напомним, сборная Сербии уступила в полуфинале Олимпиады в Париже американской команде, в результате чего приняла участие в розыгрыше бронзы с представителями Германии. Встреча завершилась победой сербов со счётом 93:83.

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