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Пешич забавно закатил глаза после вопроса о том, как сборная Сербии отмечала бронзу ОИ

Главный тренер мужской национальной команды Сербии по баскетболу Светислав Пешич ярко отреагировал на вопрос, как игроки сборной отпраздновали завоевание бронзы на летних Олимпийских играх в Париже.

Пешич закатил глаза, после чего Богдан Богданович и Огнен Добрич начали тихо смеяться.

Фото: Кадр из трансляции телеканала RTS

«Если это самый важный вопрос, то мы можем ехать», — приводит слова Пешича портал Mondo.

После этой ироничной фразы Пешич вернулся к обсуждению выступления сборной на Олимпиаде в Париже.

Напомним, сборная Сербии уступила в полуфинале Олимпиады в Париже американской команде со счётом 95:91, в результате чего приняла участие в розыгрыше бронзовых медалей с представителями Германии. Встреча завершилась победой сербов со счётом 93:83.

Наиболее результативным игроком сербской сборной стал центровой Никола Йокич. В ходе игры он оформил трипл-дабл: набрал 19 очков, сделал 12 подборов и отдал 11 передач.