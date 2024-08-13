Бэм Адебайо — о достижениях Кевина Дюранта на ОИ: он стал величайшим олимпийцем

Центровой «Майами Хит» и национальной команды США Бэм Адебайо высказался о достижениях лидера «Финикс Санз» и партнёра по сборной Кевина Дюранта.

«Он стал величайшим олимпийцем. Он вписал своё имя на вершине. Пройдёт много времени, прежде чем кто-то побьёт этот рекорд. Я рад за него. Горжусь им. Он сосредоточен на главном. Он продолжает играть в баскетбол правильно», — приводит слова Адебайо Andscape.

Напомним, Кевин Дюрант стал первым в истории атлетом-мужчиной, который выиграл четыре золотые медали в командном виде спорта на Олимпийских играх. Дюрант завоевал олимпийское золото на Играх в Лондоне (2012), в Рио-де-Жанейро (2016), в Токио (2020) и теперь — в Париже (2024).

Также Кевин Дюрант стал самым результативным олимпийцем в сборной США, в его активе 518 очков.