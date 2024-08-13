Hoopshype назвал игроков, заслуживающих контракт в НБА. Среди них новичок ЦСКА Аврамович

Баскетбольный портал Hoopshype опубликовал список игроков, которые заслуживают подписать контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по итогам их выступлений на Олимпийских играх в Париже. Примечательно, что на шестом месте в этом списке оказался новичок московского ЦСКА Алекса Аврамович, чья сборная Сербии завоевала бронзовые медали на турнире.

«Аврамович — один из немногих игроков в этом списке, который никогда не подписывал контракт с клубом НБА. Но это не значит, что он этого не заслуживает. Как он показал своими выступлениями против Австралии, Германии и США — где он набрал 15 очков за 18 минут — он является разрушительным игроком с быстротой, навыками и настойчивостью. Или, по крайней мере, может быть таким.

Алекса Аврамович, которого мы видели на Олимпиаде, был отличным игроком на обеих сторонах площадки. Полной энергии, скорости и точности бросков, он продемонстрировал свою способность обыгрывать защитников с мячом в руках, а также совершать движения, позволяющие забивать против любого соперника.

В прошлом сезоне, играя роль шестого игрока за «Партизан» из Белграда в своей родной стране, Аврамович набирал 10,2 очка всего за 18,6 минуты за игру — впечатляющий показатель в стиле Лу Уильямса, который реже встречается в Европе, чем в Америке. У него есть все необходимые навыки, и когда он хочет, он может играть в защите тоже.

Скоро ему исполнится 30 лет, и Аврамович является снайпером уровня НБА, который просто ещё не играл там. Однако в следующем сезоне он даже не будет играть в Евролиге, подписав контракт с ЦСКА из России, который по-прежнему отстранён от участия в соревнованиях. Денег там будет много, но платформы для самовыражения — нет, и Аврамович способен быть больше чем просто звездой национальной команды, если захочет», — сказано в статье.