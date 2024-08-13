Ведущая NBA Today профессионально ведёт себя во время землетрясения в прямом эфире. Видео

В ночь с 12 на 13 августа в Лос-Анджелесе, штат Калифорния (США), было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,4. Эпицентр находился в районе Хайленд-Парк. Изначально сообщалось о магнитуде 4,6, однако позже Геологическая служба США (USGS) скорректировала оценку до 4,4.

Интересно отметить, что это природное явление произошло во время трансляции программы NBA Today. Известная североамериканская журналистка и телеведущая Малика Эндрюс не проявила никакого волнения и продолжила эфир, убедившись, что с коллегами всё в порядке.

Ведущая показывает профессионализм во время землетрясения:

NBA Today — ежедневное шоу на ESPN, посвящённое новостям и анализу событий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Ведущие и эксперты обсуждают последние игры, переходы, статистику и актуальные темы, предоставляя зрителям инсайдерскую информацию и прогнозы.