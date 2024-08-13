Кевин Дюрант высказался о возможном завершении карьеры

Лёгкий форвард и один из лидеров «Финикс Санз» Кевин Дюрант поделился своими мыслями о возможном завершении карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Напомним, по итогам минувших Олимпийских игр в Париже 35-летний форвард стал обладателем четвёртой золотой медали.

«По мере того как я становлюсь старше, а лига — моложе, я всё чаще задумываюсь о завершении карьеры. Я не думаю об этом постоянно, но эта мысль определённо присутствует в моём сознании. Честно говоря, я не знаю, чем буду заниматься. У меня много интересов, и я определённо хочу оставаться в спорте, продолжать заниматься благотворительностью на родине и работать с мамой.

Я просто хочу расслабиться и посмотреть, что произойдёт. За последние 16-17 лет мы построили многое, что может продержаться некоторое время. Мне нужно сесть и подумать, чего я действительно хочу, когда закончу играть в баскетбол. Это будет огромный переход. Почти 30 лет моя жизнь была сосредоточена вокруг баскетбола.

У меня не было другого образа жизни, кроме этого, поэтому я хочу иметь время и пространство, чтобы действительно выйти из этой матрицы и понять, кто я как личность, а затем шагнуть в нечто новое. Не думаю, что я часто говорил об этом [маме]. Мы говорим о том, чем я хочу заниматься, что меня интересует.

Я хочу сейчас попробовать, как может выглядеть завершение карьеры, поэтому я просто беру время для себя, отхожу от мира баскетбола, но продолжаю работать над своей игрой. Просто пытаюсь жить своей жизнью как можно более нормально», — сказал Дюрант в беседе с североамериканским журналистом Дуэйном Рэнкином.