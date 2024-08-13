«Я видел». Перкинс объяснил, почему верит, что Леброн и Карри будут играть в одной команде

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт ESPN Кендрик Перкинс поделился мнением о предстоящем сезоне НБА.

«Знаете, чему я стал свидетелем, наблюдая за этой олимпийской командой? Я видел, как у парней развиваются отношения. Когда ребята были там, в Париже, они вместе преломляли хлеб, разговаривали друг с другом.

Я смотрю на всё это и говорю себе, что в предстоящем сезоне НБА мы, возможно, увидим кое-что интересное. И я не удивлюсь, если мы увидим воссоединение Стефа Карри и Кей Ди, или Леброна Джеймса и Стефа. Или мы увидим, как Кевин Дюрант перейдёт в «Миннесоту» и будет играть с Энтони Эдвардсом.

Посмотрим, как всё сложится, но я не удивлюсь, если мы увидим, как Леброн Джеймс и Стеф Карри перед завершением карьеры Брона будут выступать вместе», — сказал Перкинс в эфире First Take.

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