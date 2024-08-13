Эксперт оценил решение признать Леброна Джеймса MVP Олимпиады-2024

Известный аналитик шоу First Things First на телеканале FOX Sports Ник Райт поделился мнением о выступлении лёгкого форварда сборной США Леброна Джеймса на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Леброн Джеймс был настоящим лидером в сборной США. И казалось, что Стеф Карри был его вторым номером. Леброн был великолепен в каждой игре на Олимпиаде. Но я бы не возражал, если бы были и другие MVP», — сказал Райт в эфире First Things First.

Напомним, сборная США одержала победу на Олимпиаде в Париже. В финальном матче американцы одолели национальную команду Франции. Леброн был признан MVP олимпийского баскетбольного турнира. Ранее о Леброне высказался североамериканский журналист и телеведущий Скип Бэйлесс.

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