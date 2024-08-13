Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт оценил решение признать Леброна Джеймса MVP Олимпиады-2024

Эксперт оценил решение признать Леброна Джеймса MVP Олимпиады-2024
Комментарии

Известный аналитик шоу First Things First на телеканале FOX Sports Ник Райт поделился мнением о выступлении лёгкого форварда сборной США Леброна Джеймса на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Леброн Джеймс был настоящим лидером в сборной США. И казалось, что Стеф Карри был его вторым номером. Леброн был великолепен в каждой игре на Олимпиаде. Но я бы не возражал, если бы были и другие MVP», — сказал Райт в эфире First Things First.

Напомним, сборная США одержала победу на Олимпиаде в Париже. В финальном матче американцы одолели национальную команду Франции. Леброн был признан MVP олимпийского баскетбольного турнира. Ранее о Леброне высказался североамериканский журналист и телеведущий Скип Бэйлесс.

Мнение Бэйлесса:
Скип Бэйлесс: бедный Леброн, Карри выстрелил ему прямо в сердце

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android