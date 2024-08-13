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Эксперт назвал двух звёзд сборной США, которые должны играть в одной команде НБА

Эксперт назвал двух звёзд сборной США, которые должны играть в одной команде НБА
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Бывший американский игрок НФЛ, а ныне эксперт Гарри Дуглас признался, что после Олимпийских игр в Париже желает видеть игроков сборной США, лёгкого форварда Леброна Джеймса и разыгрывающего Стефена Карри, в одной команде.

«Я хочу видеть Леброна Джеймса и Стефена Карри в одной команде. После всего того, что они сделали вместе, я хочу это видеть. Я действительно хочу это видеть», — сказал Дуглас в эфире First Take.

Напомним, сборная США стала чемпионом Олимпиады в Париже, в финале победив Францию со счётом 98:87. Карри стал самым результативным игроком американской сборной, набрав 24 очка, сделав один подбор и отдав пять результативных передач.

Вместе с Леброном, Деннисом Шрёдером (Германия), Виктором Вембаньямой (Франция) и Николой Йокичем (Сербия) Карри вошёл в символическую сборную турнира.

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