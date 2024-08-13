Баскетболистки курского «Динамо» будут готовиться к сезону за пределами региона

Баскетболистки курского «Динамо» начнут подготовку к сезону согласно графику и плану за пределами областного центра. Об этом информирует пресс-служба команды. Также на официальном сайте добавили, что команда выйдет из отпуска на этой неделе.

Напомним, несколько дней назад врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о введении в регионе режима контртеррористической операции из-за повышения уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины.

По итогам прошлого сезона чемпионата России баскетболистки «Динамо» заняли третье место, в трёх матчах обыграв МБА. Победителем турнира стали баскетболистки екатеринбургского УГМК, которые в решающем противостоянии одолели команду «НИКА-Лузалес».