«Он будущее НБА». Дуэйн Уэйд — об игроке, который его впечатлил на ОИ в Париже

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и клуба «Майами Хит» Дуэйн Уэйд поделился мнением о французском центровом Викторе Вембаньяме после го выступления на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Твои глаза должны верить тому, что видят. Нужно увидеть его игру, чтобы по-настоящему оценить её. То, как он бросает мяч, как забивает данки, — мы будем видеть его на этой сцене долгое время. Он будущее НБА и международного баскетбола», — приводит слова Уэйда Sports Illustrated.

Напомним, на Олимпиаде в Париже сборная Франции пробилась в финал, где встречалась с национальной командой США. В результате американцы победили со счётом 98:87.

Французский баскетболист Вембаньяма на показе Louis Vuitton: