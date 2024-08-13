Президент УНИКСа высказался об американском новичке команды Тони Тэйлоре

Президент УНИКСа Евгений Богачёв поделился мнением о новичке команды Тони Тэйлора. Американский разыгрывающий заключил соглашение с казанцами сроком на один год.

«Сможет ли Тэйлор заменить Димитриевича? Пока трудно сказать. В Турции он в последнее время стабильно играл. Надо сказать, у него хороший трёхочковый бросок. Многое будет зависеть от работы на тренировках. Опять же, бросок у Тэйлора есть, в защите прилично играет», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне Тони представлял турецкий клуб «Бахчешехир». В 24 матчах в среднем он набирал 13,0 очка, делал 1,5 подбора, отдавал 5,3 передачи.

УНИКС в завершившемся сезоне Единой лиги вышел в финал соревнований, где в пяти матчах уступил московскому ЦСКА (1-4 в серии).

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