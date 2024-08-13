Инсайдер раскрыл планы «Голден Стэйт» на Стефена Карри

Инсайдер и обозреватель Бретт Сигел сообщил, что «Голден Стэйт Уорриорз» будет стремиться сохранить разыгрывающего Стефена Карри в команде до конца его карьеры.

«Как сообщили источники в лиге, «Голден Стэйт» не станет допускать, чтобы Карри завершал карьеру в другой футболке. Организация готова сделать всё возможное, чтобы оставаться конкурентоспособной в преддверии завершения карьеры легендарного игрока», — написал Сигел в своей колонке на Clutch Points.

Напомним, Карри вместе с Леброном Джеймсом (США), Деннисом Шрёдером (Германия), Виктором Вембаньямой (Франция) и Николой Йокичем (Сербия) вошёл в символическую сборную олимпийского баскетбольного турнира в Париже. Сборная США завоевала золотые медали, в финале победив Францию.

Карри и игроки США празднуют перед награждением на Олимпиаде: