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Инсайдер раскрыл планы «Голден Стэйт» на Стефена Карри

Инсайдер раскрыл планы «Голден Стэйт» на Стефена Карри
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Инсайдер и обозреватель Бретт Сигел сообщил, что «Голден Стэйт Уорриорз» будет стремиться сохранить разыгрывающего Стефена Карри в команде до конца его карьеры.

«Как сообщили источники в лиге, «Голден Стэйт» не станет допускать, чтобы Карри завершал карьеру в другой футболке. Организация готова сделать всё возможное, чтобы оставаться конкурентоспособной в преддверии завершения карьеры легендарного игрока», — написал Сигел в своей колонке на Clutch Points.

Напомним, Карри вместе с Леброном Джеймсом (США), Деннисом Шрёдером (Германия), Виктором Вембаньямой (Франция) и Николой Йокичем (Сербия) вошёл в символическую сборную олимпийского баскетбольного турнира в Париже. Сборная США завоевала золотые медали, в финале победив Францию.

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