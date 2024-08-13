Президент УНИКСа: в финале Димитриевич мог сыграть лучше, берёг себя для «Милана»?

Президент УНИКСа Евгений Богачёв поделился мнением об игре разыгрывающего Ненада Димитриевича в прошлом сезоне Единой лиги ВТБ. Северомакедонец покинул клуб по окончании сезона, после чего перешёл в «Милан».

«Димитриевич очень здорово последний сезон у нас провёл. За исключением финала. В финале мог бы лучше сыграть. Не знаю, может быть, уже берёг себя для «Милана»? Чуть-чуть бы прибавить в игре было… Но, может быть, просто очень сильно устал. Сезон у него действительно был напряжённый, Димитриевич очень много времени проводил на площадке», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».

УНИКС в завершившемся сезоне Единой лиги вышел в финал соревнований, где в пяти матчах уступил московскому ЦСКА (1-4 в серии).