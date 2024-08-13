«Сейчас не 1992 год». Уэйд сомневается в способности США продолжать доминировать на ОИ

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и клуба «Майами Хит» Дуэйн Уэйд считает, что доминация сборной США на Олимпийских играх сходит на нет.

«Мне кажется, что мы с уважением начали относиться к остальному миру, к другим командам с 2004 года, когда взяли бронзу и с тех пор проиграли три раза. С каждым годом наши соперники становятся более совершенными, а баскетбол только набирает популярность по всему миру. У всех есть возможность играть, больше нельзя хранить её в тайне. Посмотрите на Сербию — они взяли бронзу, не завоевали золото, но через четыре года их сборная вернётся.

Та же история и с Францией, и с Канадой, и с Германией. На этой площадке выступают, помимо членов сборной США, 68 игроков НБА, а через четыре года их, вероятно, будет больше. Весь мир прогрессирует в баскетболе, но лидерство остаётся за нами в борьбе за золотом. Будет нелегко, поскольку сейчас не 1992 год. Всем нужно выкинуть это из головы», — приводит слова Уэйда портал Basket News.