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«Никто не сможет повторить их». Эксперт высказался о бросках Стефена Карри на ОИ-2024

Спортивный обозреватель и эксперт Колин Коухерд высказался о бросках разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» и национальной команды США Стефена Карри, которые он совершил во время баскетбольного турнира в рамках летних Олимпийских игр в Париже.

«Броски, которые он делает, были бы дерзкими для любого другого игрока лиги. Никто не сможет повторить их», — приводит слова Коухерда The Cold Wire.

Напомним, Карри вместе с Леброном Джеймсом (США), Деннисом Шрёдером (Германия), Виктором Вембаньямой (Франция) и Николой Йокичем (Сербия) вошёл в символическую сборную олимпийского баскетбольного турнира в Париже. Сборная США завоевала золотые медали, в финале победив Францию.

Отметим, что Карри стал первым баскетболистом в истории Олимпийских игр, которому удалось сделать восемь трёхочковых в двух играх подряд.