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Экс-игрок НБА объяснил, как Стефен Карри может догнать Коби Брайанта по величию

Экс-игрок НБА объяснил, как Стефен Карри может догнать Коби Брайанта по величию
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36-летний американский профессиональный баскетболист и чемпион НБА — 2021 в составе «Милуоки Бакс» Джефф Тиг объяснил, как лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри может догнать легендарного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта по величию.

«Стеф лучший разыгрывающий защитник в истории. Входит ли он в топ-5 [величайших игроков]? Да, если ему удастся выиграть ещё один перстень, то он определённо войдёт в пятёрку. Я просто не могу представить никого лучше него. Если Стеф возьмёт ещё один перстень, то он определённо будет на одном уровне с Коби [Брайантом]», — приводит слова Джеффа портал Fadeaway World.

Напомним, Стефен Карри является четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе клуба «Голден Стэйт Уорриорз».

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