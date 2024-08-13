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«Он ленивый, не спешит возвращаться в защиту». Майкл Купер раскритиковал Луку Дончича

«Он ленивый, не спешит возвращаться в защиту». Майкл Купер раскритиковал Луку Дончича
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Пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Майкл Купер высказался в адрес словенского разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича.

«Он оформляет трипл-дабл почти каждый вечер, но, по-моему, он слишком медленный. Если бы он не был бомбардиром, я бы его выгнал. Он умеет набирать очки, надо отдать ему должное. По мне, он ленивый, не спешит возвращаться в защиту», — приводит слова Купера Fadeaway World.

Напомним, Лука Дончич с 2020 года набрал в общей сложности 9103 очка, став лидером. Помимо этого, Дончич стал шестым игроком в истории НБА, которому удалось преодолеть отметку в 1500 очков в первых 50 матчах плей-офф. Помимо этого, Лука — первый игрок в истории НБА с лучшими показателями в плей-офф по всем четырём главным категориям статистики — количеству очков, передач, подборов и перехватов.

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