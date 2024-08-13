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Журналист: Карри не сделал ни одного решающего броска, который помог бы США взять золото

Журналист: Карри не сделал ни одного решающего броска, который помог бы США взять золото
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Журналист Fox Sports Роб Паркер считает, что разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» и национальной команды США Стефен Карри не сделал ни одного решающего броска, который помог бы американской сборной завоевать золотые медали на летних Олимпийских играх в Париже.

«Стеф Карри действительно несколько раз произвёл своими бросками впечатление. Однако он не сделал ни одного решающего броска, который помог бы сборной США взять золото [на Олимпиаде в Париже]», — приводит слова Паркера портал Cold Wire.

Напомним, Карри вместе с Леброном Джеймсом (США), Деннисом Шрёдером (Германия), Виктором Вембаньямой (Франция) и Николой Йокичем (Сербия) вошёл в символическую сборную олимпийского баскетбольного турнира в Париже. Сборная США завоевала золотые медали, в финале победив Францию.

Отметим, что Карри стал первым баскетболистом в истории Олимпийских игр, которому удалось реализовать восемь трёхочковых в двух играх подряд.

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