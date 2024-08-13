«На этот раз он этого не заслужил». Марбэри — о решении признать Леброна MVP ОИ-2024

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), двукратный участник Матча звёзд Стефан Марбэри прокомментировал решение признать лёгкого форварда сборной США Леброна Джеймса MVP баскетбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Они дали MVP не тому игроку. Может быть, они случайно назвали не то имя. Я думаю, нам нужно попытаться перемотать момент, когда Стефен Карри показал себя лучшим снайпером, который когда-либо касался мяча.

Я понимаю, что для многих Леброн — король, но позвольте мне сказать следующее. Когда вы даёте ему то, чего он не заслуживает, вы, по сути, говорите, что это из-за предыдущих достижений. Поэтому он должен получить такую ​​высокую награду. Нет. На этот раз он этого не заслужил», — приводит слова Марбэри Fadeaway World.

Напомним, в финале Олимпиады в Париже сборная США встречалась с национальной командой Франции. Со счётом 98:87 победу добыли американцы. Леброн Джеймс был признан MVP олимпийского баскетбольного турнира.