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Трей Янг ответил, хотел бы он принять участие в Олимпиаде-2028

Трей Янг ответил, хотел бы он принять участие в Олимпиаде-2028
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Разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг рассказал, что хотел бы принять участие в летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе, которые планируется провести в 2028 году, в составе национальной команды США.

«Конечно [хотел бы принять участие], поскольку у меня здесь есть дом. Олимпийские игры в Лос-Анджелесе — это большое событие. Конечно, ничто в жизни не даётся даром, всё нужно добывать самому. Впереди есть ещё пару лет, в течение которых следует хорошо себя зарекомендовать и сильно потрудиться. Очевидно, что в составе сборной США играют много талантливых парней. Конечно, мне также хотелось бы к ним присоединиться. Однако это зависит не от меня. Если бы мне поступило подобное предложение, то согласился бы», — приводит слова Янга портал Basket News.

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