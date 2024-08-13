Эксперт: причина, по которой сборная США выиграла золото, это Карри

Спортивный обозреватель и эксперт Колин Коухерд высказал мнение, что разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» и национальной команды США Стефен Карри сыграл особую роль в победе сборной США в баскетбольном турнире в рамках летних Олимпийских игр.

«Леброн Джеймс может повторить почти всё что угодно. Но он не может сделать то, что делает Стефен Карри. И Мэджик Джонсон не может то, что делает Карри. Есть только один парень и одна причина, по которой сборная США выиграла золото, и это не Леброн. Это Карри», — приводит слова Коухерда Clutch Points.

Напомним, Карри вместе с Леброном Джеймсом (США), Деннисом Шрёдером (Германия), Виктором Вембаньямой (Франция) и Николой Йокичем (Сербия) вошёл в символическую сборную олимпийского баскетбольного турнира в Париже. Сборная США завоевала золотые медали, в финале победив Францию.

Отметим, что Карри стал первым баскетболистом в истории Олимпийских игр, которому удалось реализовать восемь трёхочковых в двух играх подряд.