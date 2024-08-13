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Эдвардс однозначно сказал, будет ли принимать участие в последующих международных турнирах

Эдвардс однозначно сказал, будет ли принимать участие в последующих международных турнирах
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Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс однозначно сказал, будет ли принимать участие в последующих международных турнирах.

«Нет, чёрт возьми», — приводит слова Энтони портал Basket News.

Отметим, что Энтони при этом выразил желание выступать на международном уровне лишь на Олимпийских играх.

Напомним, в финальном матче баскетбольного турнира среди мужских команд на летних Олимпийских играх в Париже сборная США обыграла представителей Франции со счётом 98:87. Для Эдвардса эта победа стала первой на Играх.

Ранее Эдвардс также участвовал в чемпионате мира ФИБА (Международная ассоциация баскетбола) в 2023 году. Тогда он в составе сборной США занял четвёртое место. Турнир проходил в Маниле.

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