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Главный судья финала ОИ-2024: вспоминаешь это, и бегут мурашки по коже

Главный судья финала ОИ-2024: вспоминаешь это, и бегут мурашки по коже
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Главный судья финального матча мужского баскетбольного турнира между сборными Франции и США на Олимпийских играх в Париже Антонио Конде поделился впечатлениями от игры.

«Видеть Леброна в 40 лет с впечатляющим телосложением немного шокирует. В Карри есть что-то особенное. Это было прекрасно, и это то, что я увёз с собой с Игр. Когда приходит время работать, первая мысль — действовать так, как будто это просто очередной матч, и не сосредотачиваться на том, что это финал, потому что иногда разум может быть замутнён. Сейчас, когда прошло несколько дней, вспоминаешь это, и бегут мурашки по коже», — приводит слова Конде Basket News.

Олимпийские игры (м) . Финал
10 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Франция
Окончен
87 : 98
США
Франция: Вембаньяма - 26, Ябуселе - 20, де Коло - 12, Фурнье - 8, Кулибали - 6, Батюм - 5, Лессор - 5, Стразель - 3, Гобер - 2, Нтиликина, Альбиси, Кординье
США: Карри - 24, Дюрант - 15, Букер - 15, Джеймс - 14, Эдвардс - 8, Дэвис - 8, Холидэй - 6, Эмбиид - 4, Тейтум - 2, Адебайо - 2, Уайт, Халибёртон

В финале Олимпиады в Париже сборная США обыграла национальную команду Франции со счётом 98:87. Леброн Джеймс стал MVP летних Олимпийских игр по баскетболу.

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