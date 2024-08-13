Главный судья финала ОИ-2024: вспоминаешь это, и бегут мурашки по коже

Главный судья финального матча мужского баскетбольного турнира между сборными Франции и США на Олимпийских играх в Париже Антонио Конде поделился впечатлениями от игры.

«Видеть Леброна в 40 лет с впечатляющим телосложением немного шокирует. В Карри есть что-то особенное. Это было прекрасно, и это то, что я увёз с собой с Игр. Когда приходит время работать, первая мысль — действовать так, как будто это просто очередной матч, и не сосредотачиваться на том, что это финал, потому что иногда разум может быть замутнён. Сейчас, когда прошло несколько дней, вспоминаешь это, и бегут мурашки по коже», — приводит слова Конде Basket News.

В финале Олимпиады в Париже сборная США обыграла национальную команду Франции со счётом 98:87. Леброн Джеймс стал MVP летних Олимпийских игр по баскетболу.