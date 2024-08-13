Девин Букер и Кевин Дюрант вместе отдыхают на яхте после победы в финале ОИ в Париже

Члены национальной команды США и игроки клуба «Финикс Санз» Девин Букер и Кевин Дюрант отдыхают на яхте после завоевания золотых медалей на летних Олимпийских играх в Париже.

Фото: Аккаунт @backgrid_usa в X (ранее Twitter)

Фото: Аккаунт @backgrid_usa в X (ранее Twitter)

Фото: Аккаунт @backgrid_usa в X (ранее Twitter)

Фото: Аккаунт @backgrid_usa в X (ранее Twitter)

Напомним, в финальном матче баскетбольного турнира среди мужских команд на летних Олимпийских играх в Париже американская команда обыграла представителей Франции со счётом 98:87.

Кевин Дюрант в ходе этой игры набрал 15 очков, сделал четыре подбора, отдал четыре передачи, а также совершил один блок-шот и один перехват. Девин Букер за время встречи с французами набрал 15 очков, сделал шесть подборов и три передачи.

Таким образом, Кевин Дюрант стал четырёхкратным чемпионом Олимпийских игр по баскетболу, а Девин Букер — двукратным.