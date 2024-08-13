Гилберт Аренас раскритиковал игру «Бостона» в финале НБА — 2024

Бывший игрок НБА и трёхкратный участник Матча всех звёзд лиги Гилберт Аренас раскритиковал игру «Бостон Селтикс» в финале НБА сезона-2023/2024.

«В финале «Бостон» был лучше, бесспорно. Продемонстрировали ли они баскетбол чемпионского уровня? Нет. У них было преимущество. «Даллас» не смог сделать ничего в защите, чтобы остановить их. Они потратили 90% времени на трёхочковые, которые были ужасными. Тейтум мой друг, но он меня раздражал», — сказал Аренас в подкасте The OGs Show.

Напомним, в плей-офф финальной серии завершившегося сезона НБА «Селтикс» встречались с «Даллас Маверикс» и победили в серии со счётом 4-1. Пятая встреча, которая определила победителей, закончилась со счётом 106:88. Самым результативным игроком встречи стал форвард Джейсон Тейтум, который набрал 31 очко.