Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стив Керр может покинуть пост главного тренера сборной США — источник

Стив Керр может покинуть пост главного тренера сборной США — источник
Комментарии

Главный тренер национальной мужской команды США по баскетболу Стив Керр, вероятно, в скором времени покинет данный пост. Об этом сообщает журналист издания Forbes Эван Сидери.

Согласно его информации, наиболее вероятным кандидатом на должность главного тренера американской сборной является помощник Керра Эрик Споэльстра.

Стив Керр был назначен главным тренером сборной США в декабре 2021 года. Под его руководством американская национальная команда заняла четвёртое место на чемпионате мира по баскетболу ФИБА (Международная ассоциация баскетбола), который состоялся в 2023 году.

На летних Олимпийских играх в Париже подопечные Керра показали лучший результат — завоевали золотые медали и не проиграли ни одного матча.

Материалы по теме
Леброн, Карри и Дюрант сделали это! США в пятый раз подряд стали олимпийскими чемпионами
Леброн, Карри и Дюрант сделали это! США в пятый раз подряд стали олимпийскими чемпионами
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android