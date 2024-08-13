Стив Керр может покинуть пост главного тренера сборной США — источник

Главный тренер национальной мужской команды США по баскетболу Стив Керр, вероятно, в скором времени покинет данный пост. Об этом сообщает журналист издания Forbes Эван Сидери.

Согласно его информации, наиболее вероятным кандидатом на должность главного тренера американской сборной является помощник Керра Эрик Споэльстра.

Стив Керр был назначен главным тренером сборной США в декабре 2021 года. Под его руководством американская национальная команда заняла четвёртое место на чемпионате мира по баскетболу ФИБА (Международная ассоциация баскетбола), который состоялся в 2023 году.

На летних Олимпийских играх в Париже подопечные Керра показали лучший результат — завоевали золотые медали и не проиграли ни одного матча.