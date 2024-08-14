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Грант Хилл — о работе в сборной США на ОИ-2024: это невероятно вознаграждается

Грант Хилл — о работе в сборной США на ОИ-2024: это невероятно вознаграждается
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Менеджер сборной США Грант Хилл высказался о работе в национальной команде на баскетбольном турнире в рамках летних Олимпийских игр в Париже.

«Я много чего делал в своей жизни, и это то, что, безусловно, поглощает тебя. Но это невероятно вознаграждается. Я не знаю, полностью ли я понимал, что это влечёт за собой, когда меня объявили, или даже до этого. Это был марафон — может быть, ультрамарафон, один из забегов на 100 миль.

Но подготовка, планирование игр, стратегия, логистика, — всё это было действительно замечательным периодом, хоть и трудным. Всё это было абсолютно невероятно. Это оказалось сложнее, но и полезнее и приятнее, чем я мог себе представить», — приводит слова Хилла Washington Post.

Олимпийские игры (м) . Финал
10 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Франция
Окончен
87 : 98
США
Франция: Вембаньяма - 26, Ябуселе - 20, де Коло - 12, Фурнье - 8, Кулибали - 6, Батюм - 5, Лессор - 5, Стразель - 3, Гобер - 2, Нтиликина, Альбиси, Кординье
США: Карри - 24, Дюрант - 15, Букер - 15, Джеймс - 14, Эдвардс - 8, Дэвис - 8, Холидэй - 6, Эмбиид - 4, Тейтум - 2, Адебайо - 2, Уайт, Халибёртон

В финале Олимпиады в Париже сборная США обыграла национальную команду Франции со счётом 98:87. Леброн Джеймс стал MVP летних Олимпийских игр по баскетболу.

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