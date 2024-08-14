Айзея Томас ответил, кто бы победил, сборная США — 2024 или «Дрим-тим»-1992

Прославленный игрок «Детройт Пистонс» Айзея Томас высказал мнение, что нынешняя сборная США победила бы культовую «Дрим-тим» 1992 года. По словам Томаса, доминирование той команды в былую эпоху во многом объяснялось отсутствием серьёзной конкуренции, тогда как сегодняшняя сборная США сталкивается с гораздо более грозными оппонентами.

«Нынешняя сборная США легко обыграла бы «Дрим-тим» 1992 года. Та сборная блистала, потому что не было конкуренции… Нынешняя команда лучше структурирована, поэтому я думаю, что они победят», — приводит слова Томаса Hoops.

Напомним, сборная США стала обладательницей золота на Олимпиаде 2024 года в Париже. В финале американцы победили национальную команду Франции.

«Дрим-тим» победила на Играх 1992 года в Барселоне.

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