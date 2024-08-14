«Манчестер Сити» отправил подарок игроку НБА Джейлену Брансону

Британский футбольный клуб «Манчестер Сити» прислал разыгрывающему команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» Джейлену Брансону футболку с его именем.

«Мистер Нью-Йорк», – говорится в сообщении клуба на его странице в социальных сетях.

Фото: Социальные сети клуба «Манчестер Сити»

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Брансон в 76 матчах регулярного чемпионата в среднем набирал 28,8 очка, совершал 3,6 подбора и отдавал 6,8 результативной передачи. В плей-офф у него была следующая статистика в среднем за матч: 32,4 очка, 3,3 подбора и 7,5 передачи. В июле сообщалось, что Джейлен согласился на финансовую уступку в размере $ 113 млн по новому контракту из-за установленного потолка зарплат.

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