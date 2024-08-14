Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Манчестер Сити» отправил подарок игроку НБА Джейлену Брансону

«Манчестер Сити» отправил подарок игроку НБА Джейлену Брансону
Комментарии

Британский футбольный клуб «Манчестер Сити» прислал разыгрывающему команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» Джейлену Брансону футболку с его именем.

«Мистер Нью-Йорк», – говорится в сообщении клуба на его странице в социальных сетях.

Фото: Социальные сети клуба «Манчестер Сити»

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Брансон в 76 матчах регулярного чемпионата в среднем набирал 28,8 очка, совершал 3,6 подбора и отдавал 6,8 результативной передачи. В плей-офф у него была следующая статистика в среднем за матч: 32,4 очка, 3,3 подбора и 7,5 передачи. В июле сообщалось, что Джейлен согласился на финансовую уступку в размере $ 113 млн по новому контракту из-за установленного потолка зарплат.

Материалы по теме
«Поставьте ему статую». Суперзвезда НБА отказался от $ 113 млн ради клуба
«Поставьте ему статую». Суперзвезда НБА отказался от $ 113 млн ради клуба

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android