Владимир Гомельский оценил шансы новичка ЦСКА Аврамовича перейти в НБА

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу новичка ЦСКА Алексы Аврамовича. Ранее агент сербского игрока Мишко Разнатович сообщил, что он может досрочно покинуть московскую команду в случае получения предложения из клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я не читал этого заявления и не читал контракт, подписанный Аврамовичем с ЦСКА. А думаю я следующее: атакующий защитник – это наименее дефицитное амплуа в современном баскетболе. В тех составах 30 команд НБА, которые опубликованы на сегодняшний день, значатся 78 атакующих защитников. Сколько ещё игроков этого амплуа пройдут через тренировочные лагеря, трудно представить. Шансы Аврамовича подписать достойный контракт с каким-нибудь клубом НБА весьма малы», — написал Владимир на своём официальном сайте.

Материалы по теме Источник: бронзовый призёр ОИ Алекса Аврамович может досрочно покинуть ЦСКА

Главные новости дня: